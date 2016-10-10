Музей «Гранд-макет Россия» на Цветочной улице в Петербурге представил Россию в миниатюре, которую специально строили для западного зрителя. Чтобы не подливать масла в огонь, на макет решили не наносить объекты, которые напоминают о присоединении к нашей стране полуострова Крым.

Всю Россию уместили с трудом

Над образом России в миниатюре 65 мастеров трудились восемь месяцев. Вместить самую большую страну в мире в 40 квадратных метров оказалось не так-то просто. Но таков был заказ: международный проект Gulliver’s Gate уже следующей весной в Нью-Йорке представит мир в миниатюре. Без нашей страны он был бы неполным. Сотрудники «Гранд-макет Россия» из Петербурга долго раздумывали, браться за этот заказ или нет. Решили ответить американцам «да», справедливо рассудив, что лучше них эту работу никто не сделает.

- В силу небольшого размера и скромных масштабов нам не удалось представить ни один российский город хотя бы двумя-тремя улицами, - рассказал автор проекта Сергей Морозов. - Поэтому мы решили сосредоточиться на отдельных объектах. Например, Петербург у нас представлен Петропавловским собором, Стрелкой Васильевского острова и зданием Биржи и небольшим кусочком Авроры. Москва – это, конечно, Кремль и Собор Василия Блаженного. Крупным планом мы показали Уральские горы, а за ними можно увидеть нефтевышку, гидроэлектростанцию, железную дорогу и вообще промышленный пояс России.

А вот от изображения каких-то объектов, напоминающих о присоединении Крыма к России, художники решили отказаться - по их словам, не захотели подливать масла в огонь. Да и, как признался Metro Сергей Морозов, зимний Крым не слишком привлекательный, а именно снежной решили изобразить нашу страну творцы из «Гранд-макета Россия».

Американцы учатся у наших мастеров

Проект выполнен на высочайшем техническом уровне. По макету туда-сюда снуют разнообразные автомобили и автобусы, показаны железнодорожные поезда, связывающие страну в единое целое. Как рассказал Сергей Морозов, все здания подсвечиваются – в темноте они выглядят еще красивее, чем при свете. Создатели обещают сделать звуковое сопровождение своего творения – западный зритель сможет услышать бой курантов и звон колоколов.

- Мы впервые в мире в макетостроении применили принцип электромагнитной индукции: под макетом расположен питающий кабель и магнитная катушка, которая перерабатывает магнитные волны в электрическую энергию, - говорит Сергей Морозов. - Последняя и двигает автомобиль. И наши автомобили не только ездят по дорогам, но и включают поворотники, стоп-сигналы и фары. Американцы прислали людей на обучение нашей технологии – мы уже начали продавать им свою электронику.

Еще одна изюминка проекта – искрящийся белый снег. Если приглушить свет, он смотрится так, будто выпал только сейчас! Создатели макета не захотели раскрывать тайну, из чего создавали белоснежные сугробы.

- В нью-йоркском проекте будут представлены разные континенты – Африка, Южная Америка и другие теплые части света, - говорит Сергей Морозов. – Поэтому, чтобы в чем-то отличаться от других и как-то выделиться, мы решили показать Россию зимней и снежной. Наша задача была такова: чтобы какой-нибудь мальчик из Австралии, побывав на выставке, cказал своему папе, что больше всего ему понравилась Russia!

Посмотреть на этот проект можно до 20 ноября - билет стоит 150 рублей. Сейчас макет находится на завершающей стадии монтажа. Американцам данный заказ обошелся в 400 тысяч долларов – по 10 тысяч долларов за квадратный метр! Первоначально они хотели видеть нашу страну на площади в 80 квадратных метров, но потом решили «обойтись» всего лишь 40 «квадратами».