Родители девочки-полиглота Беллы Девяткиной рассказали Metro о методах обучения дочки

По их словам, дома дочка с ними разговаривает на русском и английском в равной степени. На остальных языках Белла говорит в основном с преподавателями-носителями языка. Если спросить её, какой язык ей нравится больше, то она ответит, что русский и арабский, потому что она очень любит учительницу арабского.

– Интерес ребёнка к языкам был очевиден, когда ей был один год, – рассказали Metro родители девочки. – Мы разговаривали с ребёнком на английском и русском с рождения, а в 10 месяцев добавили французский. Белла ещё не умела разговаривать, но уже могла по просьбе показывать пальцем предметы, называемые взрослым на разных языках. При переходе с одного языка на другой, дочка визжала от радости и прыгала в кроватке.

Зрителей телевизионного проекта "Удивительные люди" на канале "Россия 1", который показывает россиянам, как много талантов у нас в стране, покорила четырёхлетняя девочка. На фоне гуттаперчевых гимнастов и разного рода эрудитов выделилась маленькая Белла Девяткина. В свои годы она освоила русский, английский, немецкий, французский, испанский, китайский и арабский языки.

– Мы изучили литературу и научные статьи на эти темы, видели реальные примеры детей искусственных билингвов. Поэтому к рождению Беллы уже определились с методикой изучения языка. Она не сидит за партой с учебниками грамматики. Она просто проживает свой день, как любой другой ребёнок её возраста, но делает это на разных языках. Она точно также гуляет, играет в прятки, в догонялки, в дочки-матери, делает куличики в песочнице и читает обычные детские книжки, но на разных языках. Кроме занятий дома, мы устраиваем развлекательные поездки с носителями языков: в зоопарк, океанариум, парк аттракционов и т.п., – отметили родители.

В ближайшее время мать и отец Беллы не планируют больше добавлять языки. Хотя во время недавней поездки во Францию Белла на детской площадке имела возможность попрактиковать все свои навыки и встретилась с детьми из Италии, которые говорили по-итальянски и теперь говорит, что хочет учить итальянский.

Как признаются родители, на изучение языков уходит огромное количество времени, но занятия построены таким образом, что девочке удаётся совмещать сразу несколько видов деятельности и при этом не перенапрягаться.

-Занятия языками происходят каждый день, по 2-4 полуторачасовых занятия. Каждым языком Белла занимается от 3 до 5 раз в неделю. Все занятия происходят методом погружения, т.е. без перевода на русский. Сейчас мы стараемся сделать уроки более прикладными. Например, в Беллином расписание есть драмкружок на английском языке, рисование на французском, танцы на испанском и фигурное катание на немецком. Таким образом, мы комбинируем занятия языками с другими видами деятельности. Кроме того, мы регулярно устраиваем совместные занятия языками с Беллиными друзьями, которые тоже воспитываются в мультиязычной среде.

Конечно, все родственники Беллы очень радуются успехам девочки. Но все они знают, что за её успехами стоят не только способности ребёнка, но и большая работа родителей. В семье Девяткиных принято заниматься детьми, все двоюродные и троюродные братья и сёстры Беллы талантливы в чём-то, и самое главное, родители помогают им раскрывать эти таланты и поддерживают их.