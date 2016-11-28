Администрация Петербурга предлагает в два раза повысить плату за детские сады. Законопроект «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», внесенный губернатором Георгием Полтавченко, предварительно одобрен парламентской комиссией по образованию, культуре и науке.



Предполагается, что максимальная доля средств, взимаемых с родителей за уход за ребенком в государственном детском саду, будет поднята до 20%. Сейчас эта сумма составляет 10% - это порядка 900 рублей.



По словам заместителя председателя комитета по образованию Петербурга Ирины Асланян, в ближайшее время повышения платы не планируется, однако данный закон позволит увеличить плату «в случае изменения экономической ситуации».



- В Петербурге эта плата – одна из самых низких в России, причём в абсолютных величинах – тоже, - заявил Metro председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник. - А уровень доходов петербуржца выше, чем среднего россиянина. То есть эта та сфера, где с горожан не драли втридорога. Тем не менее, я голосовал против увеличения этой цифры до 20 процентов: я считаю, что превентивно давать администрации право залезать в карман петербуржцам парламент не должен, а любой вопрос, связанный с увеличением сборов с населения, должен решаться парламентом. Однако шесть членов нашей комиссии из “Единой России” проголосовали против.



Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании закса: и уже после депутатского голосования Смольный будет решать, когда и насколько поднимать плату для родителей.