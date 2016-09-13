Жителя Гатчины возмутила реклама детского нижнего белья, которую он увидел в торговом центре. Фото плаката горожанин выложил в соцсети.

«Маленькая девочка, в одних трусах... Я чего-то не понимаю или так и должно быть?» – написал он под снимком.

В считаные часы пост буквально взорвал Интернет, под фотографией девочки разгорелась бурная дискуссия. «Снимок слишком похож на рекламу женских отделов нижнего белья. У меня вызывает определённое отвращение», «Набоков оценил бы», «На девочку можно было и маечку надеть», – писали пользователи Сети в комментариях. У большинства из них снимок вызвал возмущение.



Но были и те, кому плакат показался абсолютно нормальным: «Я вижу ребёнка, демонстрирующего трусики. Если вы видите что-то другое, то у меня для вас плохие новости!», «Когда планируется введение паранджи?» – писали блогеры.



Реклама привлекла внимание уполномоченного по правам ребёнка при губернаторе Ленобласти Тамары Литвиновой и местного УФАС. Сейчас проводится проверка по факту нарушения закона о рекламе.

"У нас в стране нет предварительной цензуры, но существуют определённые рекомендации к содержанию рекламы, в частности, они касаются вопросов, связанных с детьми. Конечно, тем, кто делает рекламу, нужно к ним прислушиваться, - рассказал Metro Сергей Пилатов, член Экспертного совета по рекламе Ленинградской области, председатель Общественного совета по рекламе Петербурга. - Но, к сожалению, невозможно прописать, каким должно быть положение детских тел на рекламе, и чётко обозначить, что этично, а что нет. Но я думаю, что, скорее всего, рекламу снимут до начала разбирательств: скандалы и лишние проблемы никому не нужны".