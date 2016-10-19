В Букингемском дворце в Лондоне вечером 18 октября состоялся Олимпийский вечер. Королевская семья чествовала спортсменов - победителей Игр-2016 в Рио. На празднике присутствовала королева Елизавета II, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

Платье герцогини уже вовсю обсуждают в соцсетях. Кейт выбрала для приема наряд от Alexander McQueen - миди-платье с маковым принтом. Яркий и эффектный наряд очень шел Кейт, подчеркивал стройность ее фигуры, молодость и привлекательность герцогини. Но некоторые придирчивые поклонники Кейт раскритиковали платье, назвав его "халатом" и не оценили цветочный принт.

"Длина — это единственное, что мне нравится в этом платье! Все же принт — крайне сложная вещь, а у Кейт уже в который раз с этим провал... Она в таких принтах теряется и они ее простят, элегантность в миг исчезает", - отмечают российские поклонники герцогини.

Добавим, что на встрече со спортсменами Кейт сообщила, что ее старший сын Джордж любит смотреть по телевизору соревнования по фехтованию, и ему нравятся маски и шпаги. А малышка Шарлотта любит играть с лошадками и хочет стать наездницей.

Кейт отметила, что немного переживает за это, но говорит, что если Лотти захочет стать наездницей, она сделает все возможное, чтобы мечта малышки исполнилась. А пока только Джордж с удовольствием скачет на пони и использует все приемы поло, которым его учит папа Уильям.