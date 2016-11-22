Возможно, воспитанник старшей группы детского сада №74 выступит по Первому телеканалу в новогоднюю ночь и поздравит россиян с праздником. Именно такой приз достанется победителю программы «Лучше всех!» Если, конечно, за Никиту проголосуют телезрители. На днях мальчик продемонстрировал в телепередаче свои энциклопедические знания по географии, истории и искусствоведению.

Никита Еремеев за свои пять лет ни разу не был за границей. Но если он попадёт в Лондон, Париж или Берлин, то с легкостью проведёт экскурсию для всех желающих.

– У сына очень хорошая память, – рассказала Metro мама мальчика Полина. – Конечно, мы его с самого рождения развивали. Покупали игры, много читали, водили в музеи. К тому же любовь к географии – у нас семейное. Я и муж любим рассматривать карты, дедушка не расстаётся с автомобильным атласом. Вот и Никита смотрит вместе с нами и запоминает. Знает названия стран и городов, легко узнаёт достопримечательности. По России хорошо ориентируется.

Коллекционирует десятирублёвые монеты, знает гербы многих городов. Когда мы едем куда-нибудь на поезде, просит написать ему список станций, которые будем проезжать. На обратном пути он перечисляет все населённые пункты по памяти. Поэтому, когда мы увидели программу «Лучше всех!», решили, что наш сын тоже сможет стать участником. Отправили заявку и через полчаса получили приглашение. Никита с закрытыми глазами на ощупь угадывал достопримечательности, безошибочно по карточкам называл исторические памятники. Галкин был поражён и после съёмок спросил: «О чём же ты говоришь с детьми в детском саду?»

Год назад Никита научился бегло читать и с тех пор не расстаётся с детскими энциклопедиями.

– Все мальчики в детский сад ходят с машинками, а наш с книгами, – говорит Полина. – Постоянно читает и делится знаниями с окружающими. Одногруппники пока не могут поддержать беседу, поэтому просто внимательно слушают.

Никита мечтает посетить Лондон и Париж, любимый музей – Русский.

– Когда осенью пошли в Русский музей, сын не нашёл там свою любимую картину Айвазовского «Девятый вал». Смотрители рассказали, что полотно уехало на выставку в Третьяковку. Во время съёмок программы Никита спросил у Галкина, когда москвичи вернут картину в Петербург. Теперь в декабре снова пойдём в Русский музей смотреть на «Девятый вал».

Факты

«Лучше всех!» – детское телевизионное шоу, куда приглашаются юные участники от 3 до 12 лет, обладающие экстраординарными способностями в творчестве, спорте или науке.

• До Никиты Еремеева в гостях у Максима Галкина успела побывать пятилетняя петербурженка Вика Алиева. Она умеет одновременно складывать в уме цифры и читать стихи.