Скандально известная художница Ирина Романовская отправила сенатору Елене Мизулиной свое новое творение: "Кровавых младенцев".

Напомним, именно Мизулина стала инициатором законопроекта о запрете устройств для анонимного отказа от детей. Законопроектом предусматривается штраф за создание бэби-боксов от 1 до 5 млн рублей либо приостанавливать деятельность юридического лица на срок до 90 суток.

Романовская считает, что бэби-боксы дают "отчаявшимся матерям альтернативу убийству младенцев".

Ирина Романовская является одной из самых эпатажных художниц России. Свои картины она рисует грудью. Особую известность ей принесли портреты знаменитых личностей: политиков, спортсменов, деятелей культуры.