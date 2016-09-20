Свадьба Михаила Чигиринского, одного из самых завидных женихов страны (до последнего времени), на котором побывали многие знаменитости, состоялась в Москве в минувшие выходные. О событии, которое называют "главной свадьбой этой осени", в блогах рассказали звездные гости, родственники молодых и другие приглашенные.

iya_chigirinskaya: Вот и свершился этот знаменательный день! День моих любимых @mika_chigirinskiy и @natapkhakadze! Будьте счастливы, здоровы и любите друг друга!

26-летний бизнесмен Михаил Чигиринский женился на Нате Пхакадзе - дочери известного предпринимателя, руководителя проектов ГУМа, Вахтанга Пхакадзе. Породнившиеся семейства далеко не бедные, поэтому свадьба Чигиринских прошла с размахом.

Михаил Чигиринский - миллиардер, сын олигарха, крупного московского девелопера Александра Чигиринского (небоскреб Evolution Tower в Москва-Сити) и племянник Шалвы Чигиринского.

На свадьбе Чигиринских ведущими были Вера Брежнева и Максим Галкин. Косвенно певица подтвердила свое участие в большом празднике, выложив фото вместе с шоуменом в своем Instagram.

Как рассказывают гости свадьбы Чигиринских, публику развлекали Филипп Киркоров, Ани Лорак, Илья Лагутенко и британская группа Blue.

Как сообщается, жених и невеста расписались еще 8 сентября, но свадебное торжество прошло лишь спустя 10 дней. Кстати, православная невеста приняла иудаизм ради любимого мужчины.

Медовый месяц счастливая пара Чигиринских проведет у моря.