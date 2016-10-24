Мода на розыгрыши с участием жутких клоунов-убийц дошла и до России

В Санкт-Петербурге, в районе Купчино, неизвестный мужчина надел костюм страшного клоуна и, вооружившись вантузом, поздно вечером напал на проезжающую машину и долго не давал ей проехать. Водитель вышел из автомобиля, отбросил хулигана на асфальт и поехал дальше по своим делам. Это далеко не единственный подобный случай в мире, но первый в России. – У каждого свой вид пранков, – рассказал Metro пранкер Viktor Crazy. – На Западе, я думаю, идею ребята взяли из фильмов ужасов с клоунами, где в подобные костюмы наряжаются убийцы и т. д. Поэтому эта идея хорошо вжилась в сознание, вот люди так нервно и реагируют. В России, насколько я знаю, такое впервые. Уверен, что в РФ в половине случаев такие клоуны получали бы по голове. На происшествие уже отреагировал атаман Православного союза казаков «Ирбис» Андрей Поляков. Он заявил «Радио Балтика», что петербургские казаки готовы сформировать отряды добровольцев, чтобы поймать купчинского клоуна. Поляков пообещал направить энергию шутника в мирное русло и отправить работать на конюшне. Изначально данный феномен зародился в США, но уже сейчас он распространился на другие страны, включая Соединённое Королевство, Австралию и Новую Зеландию. Хулиганы действуют по одной схеме: облачаются в страшные маски, после чего начинают пугать детей и взрослых, заманивать их в лес или же просто бегать за прохожими, действуя иногда даже группами. – В России в том случае, если люди в костюмах клоунов, пугая прохожих, не нарушают общественный порядок, привлечь их к какой-либо ответственности будет весьма затруднительно, – объяснил Metro председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнёры» Евгений Корчаго. – Однако если из-за подобных розыгрышей кто-то окажется в больнице с сердечным приступом или, не дай бог, умрёт, то «шутники» могут быть привлечены к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью либо смерти по неосторожности. Помимо этого не стоит забывать о том, что жертвы данных клоунов могут оказаться весьма агрессивными и сами в состоянии причинить телесные повреждения обидчикам. Отметим, что если раньше клоуны только пугали людей, то в последнее время стали даже совершать преступления. – Их побуждает к этим действиям низкий уровень интеллектуального, эмоционального развития и психологическая повреждённость, – заявила кандидат социологических наук, директор психологического центра «Личность» Людмила Полянова. – Нездоровье влечёт за собой нездоровье. Подобные личности понимают, что нормальные люди в такой ситуации испугаются, хотя и не осознают, что последствия могут быть самыми разными. У ребёнка после такого может начаться нервный тик, энурез, невроз. У пожилого человека может случиться сердечный приступ, а беременная может потерять ребёнка вследствие испуга. Напугать может даже бездействие человека в страшном костюме.

Адвокат Александр Карабанов Мало кто из «страшных клоунов» в США и ЕС был наказан. Пока что самый обсуждаемый случай произошёл с канадским школьником, который угрожал сверстнице убийством. Но он не достиг возраста для привлечения к уголовной ответственности, с ним была проведена лишь разъяснительная работа. В остальном же с «клоунами» борются незаконными методами – есть сообщения о «крепких мужчинах», которые отправляются искать «клоунов». «Все эти клоуны просто хотят привлечь к себе внимание» Автор, криптозоолог Лорен Коулман Вы были первым человеком, который использовал термин «фантомный клоун». Расскажите, в чём его суть? Впервые я использовал его в марте 1982-го в статье для журнала Fate. А потом и в своей книге «Мистическая Америка» в 1983 году. Я придумал это определение для объяснения явления, которое происходило в 1981 году в Бостоне. Тогда стали появляться сообщения о людях, которые носили разноцветные костюмы клоунов и пытались уговорить детей пойти с ними. Термин «фантомный клоун» применим в случае, когда происходит некий инцидент с человеком в клоунском костюме. Парадокс в том, что этих клоунов невозможно поймать. Именно поэтому я их и назвал фантомными. Суть этого явления ещё в том, что сообщения о появлениях этих клоунов провоцируют массовую истерию. Как правило, о таких случаях рассказывают дети. Почему у нас такое отношение к клоунам – и любовь и ненависть одновременно? Работа клоуна заключается в том, что он удовлетворяет потребности людей в веселье и в страхе. Это как психологическое средство, когда мы пытаемся овладеть нашими страхами неизвестного, странного и необычного. Клоуны идеально воплощают все эти эмоции. С вашей точки зрения, что означают эти розыгрыши с участием клоунов? Это новый феномен, когда агрессивный клоун появляется на людях. Его цель – шокировать и удивлять. Некоторые из них просто стоят в костюмах под фонарём с шариком и пялятся на людей. Случаи появления клоунов в различных штатах США и других странах мира были зарегистрированы и ранее, ещё до последней волны. Также они появлялись и в Европе. Говоря о широко известных инцидентах, я бы вспомнил Нортгемптон (в сентябре 2013 года в английском городе молодой человек в костюме клоуна Пеннивайза пугал прохожих. – Прим. ред .), Нью-Йорк (человек в костюме клоуна бродил по сумеречным улицам города в 2014 году. – Прим. ред. ), Калифорнию (вооружённые клоуны пугали ночных прохожих в 2014-м. – Прим. ред. ) и Францию (в октябре 2014-го злобные клоуны также пугали по ночам людей. – Прим. ред. ). Почему это происходит сейчас? В США идёт избирательная кампания, очень нервная, нестабильная. И эти клоуны стали отличным поводом для медиа рассказать о чём-то другом. Ну а остальному миру это понравилось, и люди начали повторять эти розыгрыши уже в Великобритании, Канаде, Австралии и так далее. Чем руководствуются люди, когда надевают клоунский костюм и пугают прохожих? Мне кажется, они просто хотят привлечь к себе внимание, хотят засветиться в социальных сетях и СМИ. К сожалению, люди теперь негативно относятся ко всем клоунам. И мне кажется, что вскоре эти пранкстеры станут мишенью для вымещения людской агрессии.

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Кстати Бэтмен сразится с жуткими клоунами. • Он герой, которого город заслуживает. Житель графства Камбрия в Великобритании облачился в костюм популярного героя комиксов Бэтмена и вышел на борьбу со злобными клоунами. Хоть он не занимается линчеванием, но тоже помогает: британец ходит к детям, подвергшимся нападениям клоунов, и вселяет в них уверенность, утверждая, что супергерой расправится со злоумышленниками. Он даже записал видеообращение, в котором предложил пранкерам попытаться напугать его. Плохие клоуны навредили хорошим После волны розыгрышей, в которых одетые в костюмы клоунов злоумышленники пугают прохожих, власти и администрации некоторых школ в США даже попросили людей не надевать костюмы клоунов-маньяков во время празднования Хеллоуина в этом году. Первый подобный розыгрыш с участием клоуна-убийцы произошёл 1 августа, когда клоун с чёрными шарами разгуливал в городе Грин-Бей в штате Висконсин и пугал людей. Странное поведение этого шутника почему-то привлекло внимание подражателей. Некоторые эксперты и авторы, специализирующиеся на городских легендах о клоунах, считают, что во многом могут быть виноваты социальные сети. – Есть несколько объяснений этой истерии, – говорит Metro Бенджамин Рэдфорд, автор книги «Плохие клоуны». – Люди видят эти одновременно страшные и смешные розыгрыши в Facebook, Twitter и Instagram и решают повеселиться подобным образом. Плюс, конечно же, одним из главных факторов является то, что в последнее время СМИ очень часто пишут об этих происшествиях. Другая причина, по мнению экспертов, страх, который многие люди испытывают при виде клоунов. Специалисты считают, что боязнь клоунов, более известная как коулрофобия, можно объяснить плохим опытом при общении с клоуном в детстве или тем, что человек часто видит изображения плохих клоунов в СМИ и кино. Таким образом, боязнь клоунов, популярность этих розыгрышей в социальных сетях и стремление к известности привело к настоящей эпидемии уже в нескольких странах мира. Но больше всего от этого пострадали люди, работающие в индустрии развлечений, которые переодеваются в клоунов. Даже сетью ресторанов быстрого питания McDonald’s было принято решение, что клоун Рональд Макдональд, являющийся их талисманом, на время прекратит публичные выступления. Хотя некоторые люди, переодевающиеся в клоунов, и совершают преступления, например грабежи, эксперты считают, что большинство из них делают это ради 15 минут славы. «Если бы клоуны-убийцы действительно существовали, что-то страшное уже давным-давно произошло бы, но этого нет, не считая тех случаев, когда розыгрыши закончились не очень хорошо по чистой случайности», – говорит Metro Фрэнк Т. МакЭндрю, социальный психолог и профессор колледжа Нокс в Иллинойсе.

