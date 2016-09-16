Клип "Сиськи" группировки "Ленинград" Сергея Шнурова по-прежнему пользуется фантастической популярностью в Интернете – на сегодня его просмотрело уже около 12,5 миллионов человек. И хотя до шедевра Шнурова про лабутены "Экспонат" ему ещё далеко, резонанс "Сиськи", тем не менее, вызвали существенный. Репортёр Metro поговорил с одним из самых ярких персонажей клипа Яной Набоковой, которая сыграла пышногрудую любовницу парня Кисуни – несчастной девушки, страдающей от комплексов из-за маленького бюста.

29-летняя обладательница четвёртого размера груди Яна Набокова рассказала, как попала на кастинг клипа, насколько ей понравились съёмки, и есть ли в действительности, с её точки зрения, комплексы у девушек с небольшим бюстом.

– Заочно мы познакомились с кастинг-директором проекта Аней Петровской ещё в прошлом году, тогда мне предлагали сняться в эпизоде клипа "ЗОЖ", но, на тот момент, к сожалению, я находилась в другой стране, и принять участие в съёмках так и не удалось, – вспоминает Яна в беседе с Metro. – И поэтому когда я летом увидела объявление о кастинге в новый клип, поняла, что в этот раз свой шанс уже не упущу, тем более, по требуемым параметрам и критериям я очень подходила на эту роль. Я сразу же откликнулась!

Героиня клипа "Сиськи" группы "Ленинград" считает, что маленькая грудь – не проблема

Основной кастинг проходил в Петербурге, а Яна живёт в Москве, но ради шанса поработать с профессиональной командой Fancy Shot актриса отправилась на пробы в другой город. В Северной Пальмире девушке дали видео задание.

– Я обращаюсь в том ролике к вымышленному парню: "Коля, а кто это?", когда домой приходит девушка, которой он изменяет со мной, – улыбается Яна. – А я не в курсе, что у него есть девушка. В другом эпизоде я нахожусь на беговой дорожке и замечаю, что неподалёку занимается та самая девушка и быстро пытаюсь скрыться оттуда, чтобы она меня не заметила, потому что помню, насколько она агрессивна.

из личного архива Яны Набоковой Фото:

С первого раза не получилось – Яну попросили переснять видео в более естественном образе, без макияжа и причёски. И только после этого ролик отправили режиссёру Анне Пармас на утверждение.

– Через день мне написали, что нужно пообщаться с режиссёром по скайпу, – продолжает героиня клипа "Сиськи". – Я очень нервничала, но волнение отпало с первой секунды нашего разговора. Анна кратко описала сюжет клипа, объяснила, что нужно делать, к чему быть готовой, и что она хочет увидеть в итоге. Ни секунды не раздумывая, я дала своё согласие, хотя раньше опыта съёмок в постельных сценах у меня не было, и обычно я не соглашаюсь на них. Но тут решение было очевидным и молниеносным. Я поехала в Санкт-Петербург. Сначала была примерка, репетиция, на следующий день мы приступили к съёмкам. Что касается съёмочного процесса, то до сих пор нахожусь под впечатлением! Это действительно замечательная команда, в которой создаётся ощущение большой, дружной, заботливой семьи. Всё, что они делают – это максимально профессионально и с душой. Очень рада знакомству с прекрасными девушками и чудесными актрисами – Любовью Константиновой, Мариной Доможировой, Юлей Топольницкой.

По сюжету клипа "Сиськи", Кисуня приходит домой и застаёт своего парня в постели с блондинкой, которая только что сняла лифчик и отбросила его в сторону – в результате бюстгалтер оказался на лице шокированной девушки. В результате Кисуня начинает комплексовать из-за своей маленькой груди и мечтать "вставить себе сиськи".

Яна Набокова считает, что все комплексы у людей идут "от головы", а не от сисек.

– Они находятся исключительно у нас в голове, а не в каких-то внешних проявлениях, – говорит она. – Это не зависит ни от размера груди, ни от роста, ни от каких-либо других факторов. Сейчас такое время, что все поголовно стремятся к какому- то вымышленному идеалу. Я считаю, что нужно найти гармонию и спокойствие внутри себя, и тогда ты будешь и уверенной, и гармоничной, и счастливой. Ведь в каждой девушке таится столько прекрасного, волшебного, что многие даже сами не понимают и не ощущают своей притягательности! Нужно просто раскрыть в себе это всё, и тогда комплексы отпадут сами собой.

Видео клипа "Сиськи" группы "Ленинград" смотрите ЗДЕСЬ.