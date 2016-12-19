18 декабря актёр, клоун и фронтовик Юрий Никулин отметил бы 95-летие. Вспоминаем любопытные факты из жизни звезды таких киношедевров, как «Пёс Барбос и необычный кросс», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Ко мне, Мухтар!», «Чучело», «Двадцать дней без войны»

Актёру посвящено много памятников

Хотя сам Никулин считал, что он бездарный актёр и клоун, люди его любили, любят и будут любить. Не только маленькие, но и взрослые зрители фотографируются возле скульптурной композиции у Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, в котором артист проработал большую часть своей карьеры.

Самому актёру установлено в России четыре монумента, ещё есть три памятника персонажам – Трусу, Балбесу и Бывалому в Иркутске, Перми и Хабаровске, а также в Сочи есть Семён Семёныч с семьёй из кинокомедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Никулин любил анекдоты

Актёр не сочинял, а коллекционировал анекдоты «из народа». Хобби он унаследовал от отца. Записывал ключевые слова, а потом пытался их по памяти воспроизвести.

Однажды он даже всю ночь участвовал в дуэли по рассказыванию анекдотов – выиграл 10 пачек сигарет. Если вы не знаете, как поднять себе настроение, возьмитесь за книгу «1001 анекдот от Никулина». Артист был уверен, что юмор помогает переносить тяготы жизни. В предисловии он писал: «Смех действует благотворно на больной организм человека. Улыбаясь, смеясь, хохоча, человек убивает многие зловредные бактерии, заполняющие его тело».

Актёр прошёл две войны

Никулин участвовал в Советско-финляндской и Великой Отечественной войнах. После окончания школы в 1939 году 18-летнего Юру призвали в армию для службы в 115-м зенитно-артиллерийском полку. Во время Советско-финляндской войны 1939–1940-х годов зенитная батарея, где служил Никулин, охраняла воздушные подступы к Ленинграду. Именно ему, как бывшему зенитчику, принадлежала идея отмечать День защитников неба Москвы в годовщину первого авианалёта на Москву. У него было много наград, но больше всего он гордился медалью «За отвагу», называл её солдатским Георгием. О своём фронтовом прошлом Никулин не любил рассказывать.

Недостаточно красив и талантлив

После войны Никулин приехал в Москву поступать во ВГИК, но там, как и во многих театральных училищах, ему отказали, обосновывая это тем, что он недостаточно красив и талантлив. Тогда Никулин вспомнил о своей детской мечте – быть клоуном. Его приняли в студию разговорных жанров при Московском цирке, где он и познакомился с Михаилом Шуйдиным, с которым они впоследствии организовали клоунский дуэт. Кстати, именно благодаря цирку он познакомился и со своей будущей женой Татьяной. Он заинтересовался жеребёнком из конюшни Тимирязевской академии, который находился под покровительством Татьяны.

Тренер по футболу

Талантливый человек талантлив во всём, ну или почти во всём. В армии капитан части поручил Никулину тренировать футбольную команду. «Тренером пробыл я недолго: сборная проиграла соседней части со счётом 11:0, и меня от этой работы освободили», – писал актёр.

Он любил футбол и яростно болел за «Динамо», в то время как его отец – за «Спартак». Что, конечно же, вызывало споры в семье – каждый отстаивал свою команду, до хрипоты. Когда играл «Спартак», отец всегда стоял в дверях, считая, что это поможет команде выиграть матч.

Домашние животные

Дома у Никулиных, в коммуналке в одном из арбатских переулков, жили ёжики. Время от времени они застревали за батареями, приходилось вызывать слесаря, который их спасал.

Конечно, были и обычные питомцы – первым был тойтерьер Малька, которого подарил 10-летнему Юрию отец, последним – ризеншнауцер Федя, образ которого стал частью памятника любимому артисту на Новодевичьем кладбище.

Ну и самый известный питомец – белый попугай, который был символом одноимённой юмористической передачи на канале ОРТ. Когда Никулин умер, передачу решили закрыть.