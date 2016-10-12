История одного из самых выдающихся и успешных университетов России началась 9 октября 1926 года, когда решением Ленинградского губернского совета профсоюзов была открыта Ленинградская школа профсоюзного движения.

С конца 1940 годов учебное заведение приступило к подготовке лидеров мирового профсоюзного движения, а затем руководителей учреждений культуры и туризма из Албании, Болгарии, Вьетнама, Лаоса, Монголии, Чехословакии и других государств.

В 1991 году на базе Школы был создан Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. За 25 лет СПбГУП прошёл путь от отраслевого вуза до одного из ведущих университетов страны. Здесь ежегодно проводятся 20 масштабных научных конференций. Крупнейший в мире ежегодный форум гуманитарного знания – Международные Лихачёвские чтения – ежегодно собирает свыше полутора тысяч человек: академиков РАН, крупнейших российских и зарубежных учёных.

Достижения Университета видны всему миру. Высокий уровень Чтений ценят в ООН и ЮНЕСКО. Один из знаков высокой оценки российским государством – визит в СПбГУП Владимира Путина в свой день рождения в 2008 году. Как отметил Путин, вуз, пройдя большой путь развития, превратился в серьёзное многопрофильное заметное учебное заведение. Заметное не только для профсоюзного движения, но и для страны.

На сегодняшний день Университет стал одним из крупнейших инновационных центров России в гуманитарной сфере. Вуз – разработчик ряда уникальных, перспективных специальностей на стыке культуры, искусства и информационных технологий. Готовит профессионалов высшей квалификации по 31 направлению. А факультет конфликтологии, созданный, кстати, при личной поддержке Владимира Путина, не имеет аналогов в мире.

Научно-педагогический коллектив вуза, включающий ряд выдающихся профессоров, возглавляет международно признанный учёный, самый цитируемый в научном мире культуролог страны и самый цитируемый гуманитарий Санкт-Петербурга, член-корреспондент РАН Александр Запесоцкий.

На сегодняшний день в СПбГУП обучается около 8 тысяч студентов. Хотя попасть сюда совсем не просто: средний балл ЕГЭ абитуриентов составляет 85, а по отдельным специальностям конкурс превысил 120 человек на одно место. Стремление молодёжи учиться в СПбГУП понятно, ведь Университет не только даёт качественные знания, но и имеет потрясающий показатель трудоустройства: практически 100% за последние 15 лет.

Отмечать юбилей Университета будут во всём мире: ведь почётными докторами СПбГУП являются представители мирового сообщества: Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский (Великобритания), Александра Анастасия, герцогиня Аберкорнская, лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров и многие другие выдающиеся учёные, писатели, общественные и государственные деятели.