Снимать обнаженных артистов в темное время суток прямо на улицах городов решил фотограф Джордан Мэттер.

По его словам, съемка почти всегда проходила в экстремальных условиях: на улице холодно, многолюдно и часто приезжает полиция, пишет The New York Post.



Известно, что всего стражи порядка наведывались на место фотосъёмок около 40 раз. И просто чудо, что никого из них не задержали. Участники акции даже придумали свою схему: сначала решают вопрос с позой и местом, а только потом раздеваются.

«Нам удавалось сделать нужный снимок за очень короткое время. Поэтому нулевой результат арестов. Никто из танцоров не попал в тюрьму», — уточняет Мэттер.

Чтобы сделать нужный кадр, фотографу потребовалось всего 43 секунды.

Фотограф снимал балерин у Триумфальной арки и Лувра в Париже, на фоне Бранденбургских ворот в Берлине и у Биг Бена в Лондоне, у Рокфеллер-центра и не только.

Автор назвал своё детище – Dancers After Dark (Танцующие в темноте).