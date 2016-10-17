Некоторым людям неважно, сидят они на обеде или на свидании, им все равно не оторваться от смартфона. Для таких зависимых в Амстердаме был изобретен Distractagone. Гаджет представляет собой небольшую коробочку, в которую помещается до 4 телефонов. Смысл в том, что она запирается на замок, который невозможно открыть до тех пор, пока не истечет установленное время (до 24 часов).

Ингмар Ларсен и Тим Менко, создатели изобретения, рассказали Metro, как DistractaGone может помочь людям вернуться в реальность и снова научиться общаться.

Почему вы решили создать DistractaGone?

Очевидно, что сегодня смартфоны заняли главенствующую роль в наших жизнях. Мы начинаем забывать, что в жизни действительно важно. Необходимо, чтобы люди научились иначе использовать свои гаджеты.

Как ваше изобретение поможет пользователям оторваться от экранов?

Скажем так, оно заставит вас снова нормально начать общаться, а не тратить время на приложения типа Snapchat. Мы хотим, чтобы люди взглянули на себя со стороны. Если вы положите трубку в устройство, то уже не сможете каждый раз хвататься за нее, потому что она будет заперта. И в какой-то момент вы поймете, что вам это не нужно.

Как работает устройство?

Вы кладете смартфон в коробочку и устанавливаете таймер. После этого вам дается ровно 5 секунд, чтобы передумать, потом гаджет блокируется, и вы не сможете вытащить телефон, пока не пройдет установленное время.

То есть телефон вообще никак не достать?

Ну, мы предоставляем возможность приобрести на экстренный случай ломик, но не несем ответственность за повреждения.

Кому именно нужно ваше изобретение?

Любому, кто зависим от своего телефона. Водителям, которым следует быть внимательнее за рулем, друзьям, собирающимся за обедом, влюбленным на свидании, семейным людям, подросткам, выполняющим домашние задания, бизнесменам на важных встречах.

Даниэль Касилльяс