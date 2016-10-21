Около 18:45 в торговом центре «Невский центр» сотрудники ФСБ задержали двоих мужчин. Очевидцы в социальных сетях выложили фото, как на первом этаже два человека в наручниках лежат на полу под контролем людей в гражданской одежде и в масках с аббревиатурой ФСБ.

Как пишет один из участников обсуждения в социальной сети, фотографировать ситуацию ему запретили.

Петербуржцы не часто становятся свидетелями подобных историй. Одной из самых резонансных стала спецоперация по задержанию лиц, находившихся в федеральном розыске, в жилом доме на Ленинском проспекте.

Тогда сотрудники петербургской контрразведки провели задержание по поручению спецслужб Кабардино-Балкарской республики.

Операция проходила 17 августа с 10 утра. Около 11:20 в подъезде жилого дома прогремели два взрыва. Уже ближе к 15 часам в подъезд начали пускать жителей из квартир с первого по восьмой этажи.

Когда операция завершилась, региональное УФСБ прокомментировало ситуацию: «При попытке оказания вооруженного сопротивления преступники были уничтожены ответным огнем. Пострадавших среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов нет».