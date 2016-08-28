Вот-вот должно быть официально объявлено о переходе бразильского центрального защитника Маурисио Дос Сантоса из римского "Лацио" в московский "Спартак". Metro обсудило готовящуюся сделку с Валерием Рейнгольдом, игроком красно-белых в 1960-1067 гг. и поговорило о тактической значимости грядущего приобретения.

– Сегодняшний "Спартак" играет в современный, агрессивный футбол, полностью меня устраивающий, – начал Рейнгольд. – Но, конечно, я говорил об этом и повторю: защитника нужно покупать. Сзади в игре команды был полный бардак. А построение командной игры, как известно, начинается именно "от печки", то есть, с оборонительной линии.

Считаю, что по позициям "Спартак" укомплектован отлично, сильнее всех в Премьер-лиге. И задача тренера заключается в том, чтобы правильно расставить имеющихся в его распоряжении игроков. Таковы современные требования футбола и для соответствия им команде был необходим защитник быстрый, который "снимал" бы верх.

Работа Массимо Карреры (главный тренер "Спартака" – прим. ред.) мне нравится. Он наладил контакт с игроками, нашёл общий язык. Команда играет правильно, выполняя устанавливаемые перед ней тренером задачи. На мой взгляд, приобретение защитника – аболютный верный ход для красно-белых.