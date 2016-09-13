Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн призвал приостановить венгерское членство в Евросоюзе. Об этом он сказал в связи с "крупными нарушениями" основных ценностей ЕС. Об этом сообщает BBC.

"Венгрия не далека от призыва к открытию огня по беженцам", - сказал он, отметив, что страна начала строить антииммиграционную стену, а также нарушает свободу прессы и независимость судебной системы.

По его словам, ЕС не может терпеть "такое несоответствующее поведение", и любое государство, которое нарушит основные ценности, "должно быть временно исключено, или, если необходимо, навсегда исключено из ЕС. Это единственная возможность защитить единство и ценности Европейского союза'', - сказал он.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что его люксембургский коллега давно "покинул ранг тех политиков, которых можно воспринимать всерьёз".