Страдающая ожирением модель планирует набрать вес, чтобы стать самой полной женщиной в мире и перестать двигаться. Этот план 27-летняя Моника Райли осуществляет вместе со своим молодым человеком по имени Сид, телосложение которого можно назвать нормальным. Сид очень любит готовить и кормит свою возлюбленную с ложечки. Причём с момента их знакомства, то есть за четыре месяца, девушка набрала уже 25 килограммов. Об этом сообщает Daily Mail.

Кстати Моника является моделью и снимается для сайта, на котором представлены полные девушки Super Sized Big Beautiful Woman. Сейчас вес девушки составляет 317 килограммов.

До знакомства с Сидом девушка задумывалась об операции по уменьшению желудка. Но перед самой операцией решила, что должна принять себя такой, какая она есть. Девушка страдала полнотой всю жизнь.

Её цель - 450 килограммов. Достигнув этой отметки, Моника, вероятнее всего, перестанет двигаться. Она хочет, чтобы после этого её полностью опекал Сид, который будет умывать девушку, убирать за ней туалет, приделанный к кровати, а также кормить. При этом пара планирует завести ребёнка. Для ухода за ним они наймут няню.

"Сид любит готовить для меня и кормить меня с рук, и я набрала столько, сколько хотела. Он кормит меня круглосуточно, и мне не нужно вставать, чтобы что-то сделать", - цитирует британское издание слова девушки.

В ежедневный рацион Моники входит еда, энергетическая ценность которой составляет примерно восемь тысяч килокалорий. В среднем за сутки она съедает шесть кусков печенья, шесть колбасок на булочке, большую миску сладких хлопьев, два коктейля, четыре сэндвича макчикен, четырех двойных чизбургера, картофель-фри, 30 куриных наггетсов, макароны с сыром, несколько тако и мороженое.

Девушка говорит, что с каждым набранным килограммом чувствует себя всё привлекательнее и сексуальнее.

"Это наша сексуальная фантазия. Он помогает мне вставать с дивана и поднимает с кровати. Если я ложусь после плотного обеда, он помогает мне перевернуться, потому что мой живот настолько полный, что перевернуться действительно сложно", - говорит Моника.

Мама Моники этот план по набору веса не поддерживает. Но девушка считает, что должна прожить свою жизнь так, как хочет она.

"Машина может сбить меня в любой день, и моя жизнь закончится, - рассуждает Моника. - А если я умру таким способом (от полноты - прим.ред.), то, по крайней мере, я проживу свою жизнь так, как хочу я и реализую все свои мечты".