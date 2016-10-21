В Петербурге появились альтернативные "дорожные знаки", которые "воспитывают" горожан и гостей города - призывают уделять внимание спорту, "качать мозг", "не пинать болт" и сохранять спокойствие. Придумали и развесили эти знаки активисты арт-группы "Явь".

Необычные дорожные знаки расположены в парковых зонах и скверах. Таким образом, знаки не будут мешать водителям автомобилей, а пешеходы смогут дольше их видеть.

- Эти знаки могут добавить новые штрихи к повседневным маршрутам жителей города и заинтересовать гостей Северной столицы, подарить позитивные эмоции и мотивировать к саморазвитию, - рассказали Metro авторы креативных дорожных знаков.

Предыдущая "партия" знаков вызвала в Петербурге большой резонанс. Это были таблички с надписями "позвони маме" и "верь в себя", но в к конце марта власти Петербурга демонтировали их.

Активистам даже писали люди из других городов страны, пытаясь узнать точные адреса и лично съездить посмотреть на такую достопримечательность северной столицы.

- Надеемся, что новые знаки придутся по нраву жителям и гостям нашего города, а их расположение никому не помешает, - отмечают активисты.