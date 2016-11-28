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Еженедельное обслуживание и постоянное обновление системы прямо с рабочего компьютера — лишние манипуляции, мешающие процессу поиска полезной информации. Новый онлайн-сервис не нуждается в подобных процессах. У вас и так всегда будут актуальные данные за счет автоматического обновления на неделю раньше, чем у пользователей «коробочной» версии. Отдельного упоминания стоит интерфейс системы. Пользователи всегда могут настроить сервис индивидуально с учетом своих требований. Каждый видит текст, а не огромные инструменты навигации, занимающие весь экран. Это дополнительное удобство, которое вам может предложить наша компания. К основным преимуществам интернет-версии «Гарант» можно отнести:

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эффективность применения — в новой версии работа с документами заметно упростилась и стала более продуктивной, достаточно пары кликов для поиска и открытия нового документа;

специальная функция для нормативных актов и законодательных проектов — осуществляется сравнение редакций разных лет в режиме реального времени;

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Актуальная бесплатная интернет версия системы Гарант дает пользователям возможность не быть привязанными к рабочему месту. Воспользоваться уникальной юридической онлайн-базой можно в любом месте, где есть интернет и цифровое устройство для просмотра текстов и поиска документов. Комплексное информационно-правовое обеспечение доступно везде, где есть выход в сеть.

Аналитические материалы, справочники, словари и другие документы из базы российского законодательства всегда актуальны. Желающие могут получить информацию и использовать ее для своих целей. «Гарант» - это качество и ответственность, проверенные годами. По бесплатному телефону горячей линии пользователи могут обратиться к экспертам и получить техническую поддержку. Трехдневного изучения веб-ресурса вполне достаточно для осознания его особенной полезности и функциональности для юридических и физических лиц. Купить версию можно на двадцать процентов дешевле «варианта в коробке».