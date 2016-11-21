Горячий Ключ – это красивый и уютный город-курорт. Основан он был в 1864 году казаками. Поначалу его использовали как военный госпиталь. Постепенно это место обживалось, обустраивалось, и образовался город, ценный своими лечебными свойствами. Тихие улочки, красивые парки, чистое озеро и освежающая вода в реке Псекупс – это достопримечательности нашего городка.

Городской парк имени 30-Летия Победы будет интересен не только молодежи и детям, но и пожилым людям. Здесь есть чудесное чистое озеро, где можно искупаться в летний зной и просто весело провести время всей семьей или хорошей компанией. Удивительно - на озере живут настоящие белые лебеди! Вы можете их покормить, а еще поделиться хлебом с уточками, которых на озере множество. Аттракционы, большая современная детская площадка, скейт-парк привлекут внимание детей и подарят настроение на весь день!

Не будем забывать и одну из главных достопримечательностей нашего любимого города – Аллею тысячи сосен. Это целых два красивейших километра целебной пицундской сосны и излюбленное место отдыха всех поколений горячеключевцев и гостей города. Т.к. въезд транспорта на Аллею ограничен, то здесь с удовольствием и несомненной пользой для здоровья можно покататься на велосипеде, скейте или роликах, заняться скандинавской ходьбой или бегом, да просто не спеша прогуляться и подышать свежим воздухом. Пройдя Аллею до самого конца, Вы попадете в очень красивый, чистый, цветущий практически круглый год Санаторный, или Целебный парк.

Здесь Вы можете отдохнуть душой, любуясь на окружающие красоты. Любителям активного отдыха можно подняться на легендарную скалу Петушок, пройтись по одной из троп здоровья, проложенных прямо в лесу, и заглянуть в часовню Иверской иконы Божьей Матери. Тут же - попробовать воду, богатую железом, в источнике святого целителя Пантелеймона, и подивиться красоте Дантова ущелья, хранящего прохладу даже в самый знойный день.

Те, кто любит более спокойный отдых, по праву оценят танцующий фонтан, множество цветущих и вечнозеленых растений, склоны предгорий, поросшие лесом и увитые корнями деревьев. Парк просто необыкновенно красив весной, когда цветет абсолютно все, даже самая малая травинка-былинка. Питьевая галерея рада предложить Вам природную оздоровительную минеральную воду, полезную при лечении многих заболеваний и поддержания Вашей красоты. Множество красивых фонтанов, кафе и различных скульптур Вы можете увидеть в этом чудесном парке.

Красиво в этом городе не только летом, но и зимой. Когда идешь вечером по улице, горят фонари, а деревья, облепленные снегом, как будто расступаются перед тобой, то чувствуешь, что попал в самую настоящую сказку! Но, по правде сказать, снега у нас бывает не так много, в основном он выпадает на Новый год, Рождество и Крещение, что тоже похоже на сказку, рассказанную самой природой. Особый восторг у детей и взрослых вызывают так называемые «февральские окна»: это когда температура где-то во второй половине февраля неожиданно поднимается до +20 градусов и выше. Потом, правда, опять холодает, но несколько неожиданных дней лета посреди зимы – это ли не чудо?

В Горячем Ключе организовано множество секций и кружков для детей: тхэквондо, карате, танцы бальные и хип-хоп, кружок рисования и рукоделия, секция туризма «Азимут», футбол, пляжный волейбол, бокс, вольная борьба, иностранные языки, отделения раннего развития детей и многие-многие другие. И это совсем не удивительно: в нашем городе действуют Детская школа искусств, две спортивные школы, Детский дом творчества и другие организации. И везде работают замечательные учителя и наставники, благодаря которым ребята Горячего Ключа занимают призовые места на олимпиадах, различных конкурсах и соревнованиях. В садиках добрые заботливые нянечки и внимательные воспитатели заботятся о Вашем ребенке. Тренеры в секциях превращают ребят в настоящих спортсменов. Часто именно ребята из Горячего Ключа занимают первые места во Всероссийских соревнованиях.

Также действует Молодежный цент, где подростки могут найти себе занятие по душе и для пользы окружающим, например, помогать людям, у которых есть определенные жизненные сложности - для этого было создано специальное волонтерское движение. У Вечного огня организован Пост №1 из молодежи, хранящей память о наших великих предках, склонивших головы за мир без войны. А летом каждый желающий подросток от 14 лет может совершенно бесплатно посетить один из молодежных лагерей с разными тематиками: спортивный, КВН, эрудит или православная молодежь, где ребята не просто отдыхают, но еще и получают новые знания, соревнуются и встречаются с интересными людьми.

Новостройки в Горячем Ключе

Новостройки Горячий Ключ сейчас очень востребованы. Много застройщиков пытается создать для Вас комфортное красивое жилье. Основное место в архитектуре города занимает малоэтажная застройка. Объекты возводятся во всех районах города. Одним из самых солиднейших застройщиков считается строительная кампания «Терем». Удобная и комфортабельная планировка, новейшие технологии, качественные материалы, хорошие районы, а главное - доступные цены - именно поэтому квартиры этой организации пользуются особым спросом.

Компания «Терем» входит в тройку лучших строительных фирм Кубани. Основателем компании и ее руководителем является заслуженный строитель Кубани - Куцов Сергей Иванович. Многочисленные дипломы организации подтверждают ее статус как одной из лучших. Сотрудники подбираются тщательно, постоянно проходят обучение для повышения квалификации, и именно поэтому они помогут Вам подобрать качественное и хорошее жилье по Вашему вкусу и бюджету. Широкий ассортимент недвижимости полностью соответствует ГОСТ. Вы легко можете найти квартиру себе по душе: от эконом-уровня до премиум-класса. «Терем» возводит новостройки в значимых районах города и большое значение уделяет архитектурным решениям, чтобы новое жилье не только радовало живущих в нем, но и украшало наш город.

В городе есть много магазинов, аптек, детских площадок. Предусмотрены автобусные остановки. Общественный транспорт ходит часто, и Вы никуда не опоздаете! Любителей быть в центре и гуще событий не оставит равнодушным новый возводимый компанией «Терем» жилой комплекс «Триумф» - комфортабельное место в городе Горячий ключ. Он создан в европейском стиле и состоит трех из девятиэтажных домов комфорт-класса. «Триумф» расположен в самом центре города. Развитая инфраструктура, находящиеся рядом администрация, торговый центр, почта, отделения банков, автобусные остановки, аптеки и парикмахерские - все это делает Ваше проживание удобным, комфортным и приятным.

Жилой комплекс «Лебединое озеро» находится рядом с городским парком. Это красивое и тихое место на берегу озера. Развитая инфраструктура делает ЖК очень востребованным. Школа, новый детский сад, магазины, аптеки - все это создает комфортные условия для проживания в этом уютном уголке. Выйдя из дома, Вы попадете на тихие аллеи парка со множеством лавочек, забавных деревянных скульптур и миниатюрной набережной.

Вы хотите жить в тишине и спокойствии вдали от городской суеты, но при этом пользоваться развитой инфраструктурой? Жилой комплекс «Терем-Град» создан именно для Вас! Тишину, умиротворение, комфорт, уют и отдых от городского шума Вам может подарить район Развилка. Очень милое место для маленьких детей и их родителей в пяти минутах езды от центра. Рядом есть все для Вас и Вашего ребенка: новый комфортабельный детский сад, школа, магазины, отделение Сбербанка, аптеки и детские площадки, а во дворах домов – изобилие цветущих розовых кустов.

Если Вас привлекает компактное недорогое качественное жилье, то еще один жилой комплекс в районе Развилка – это именно то, что Вы искали! Компания предлагает квартиры-студии совсем рядом с лесом. Свежий воздух, пение птиц, городские коммуникации, автономное отопление, качественная малоэтажная застройка и развитая инфраструктура – ЖК «Лесной» просто создан для идеальной жизни!