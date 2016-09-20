Два года назад правительство РФ выпустило распоряжение №767-р, согласно которому к 2020 году количество коммерческого транспорта на природном газе в субъектах Федерации должно вырасти вдвое. Реализация программы обойдется бюджету страны в 1 млрд. 377,51 млн. рублей. Для её успешного выполнения производителям потребуется выпускать порядка 2800 автобусов в год.

Машины на природном газе постепенно становятся лидирующим направлением на рынке производства автобусов и коммунальной техники, а программа государственной поддержки является его главным двигателем. По официальным данным 18% продаж осуществляется в рамках данной программы, по неофициальным – 60%. Речь идет об автобусах среднего и большого классов, на производстве которых специализируется волгоградское предприятие «Волгабас».

Алексей Бакулин, гендиректор ООО «Бакулин Моторс Групп» (ранее ООО ГК «Волгабас»), отмечает позитивное влияние правительственной инициативы на отрасль в целом. «Волгабас» принимает активное участие в программе поддержки развития газомоторного транспорта: через год после выпуска распоряжения число газомоторных автобусов, выпущенных волгоградским заводом, перевалило за 300. Их эксплуатация позволит пассажирским компаниям сэкономить до 1 млн руб. в день.

По мнению руководителя «Волгабас» Алексея Бакулина основная сложность для всей отрасли заключается в том, что региональные власти зачастую не успевают скорректировать бюджет с учётом тех 5%, которые требуются на софинансирование программы. Из 89 регионов РФ ситуация с закупкой газомоторной техники поддается прогнозированию лишь в Санкт-Петербурге. По распоряжению местных властей транспорт на социальных и коммерческих маршрутах не должен быть старше 5-7 лет, за счет чего автопарк часто обновляется.

Интересуются газомоторной техникой и частные коммерческие перевозчики, но и они не могут принимать участие в программе, если региональные власти не подали заявку и не обеспечили финансирование со своей стороны. Глава «Волгабас» Алексей Бакулин считает, что без программы положение отрасли было бы катастрофическим. Однако следует принять ряд мер, направленных на повышение эффективности её реализации, таки как допущение к участию частных перевозчиков и снижение зависимости от региональных бюджетов.

Справка о компании Волгабас

«Волгабас» - торговая марка производителя автобусной техники. Основное производство компании расположено в городе Волжском Волгоградской области. В настоящее время предприятие расширяет производственные мощности, ведется масштабное строительство завода в Собинском районе вблизи города Владимира. Производство некоторых комплектующих для автобусной техники будет полностью роботизированным.

«Волгабас» специализируется на выпуске автобусов среднего и большого классов, разработках в области беспилотного транспорта и газомоторной техники. Основной акционер компании Алексей Бакулин окончил Волгоградскую академию госслужбы. С 2006 года – учредитель и гендиректор «Волгабас». Имеет ученую степень кандидата наук в области экономики.