Ситуация напоминает одну из процедур торжественной регистрации в ЗАГСе, когда жених и невеста дают взаимное согласие на заключение брака. Но в случае с смс-рекламой согласие часто бывает только с одной стороны – со стороны компании, которая рассылает эти сообщения, но не стороны получателей этих смс. И если это так, то можно говорить о нарушении закона «О рекламе».

В рамках совместного проекта Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и газеты Metro «УФАС уполномочен заявить...» руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров рассказал, как же бороться с непрошенной смс-рекламой.

– Вадим Валерьевич, мы все помним, как года три назад каждый из нас получал десятки смс рекламного содержания в день.

– Да, мы тоже это помним, потому что почти на каждое такое сообщение нам в управление приходила жалоба на нарушение закона «О рекламе». Тогда за квартал нам могло поступить около 1500 заявлений.

– Сейчас эта ситуация изменилась? Много ли у вас подобных заявлений?

– По сравнению с 2013 годом ситуация безусловно изменилась в лучшую сторону, и сейчас мы получаем порядка сотни заявлений в год. Окончательного отчета за 2016 год еще нет, но вот статистику по предыдущим периодам привести можно.

В 2015 году по сравнению с 2014 количество СМС спама значительно уменьшилось. Если говорить о России в целом, то в 2014 году от общего числа рекламных нарушений дела по незаконным СМС-кам составляли 47,17%, а в 2015 году их стало уже 31,4%.

– А с чем это связано? Может быть граждане просто не хотят тратить время на написание заявлений, ведь проще удалить нежелательное сообщение и забыть про него?

– Возможно, это один из факторов, но в большей степени сдержать этот шквал помогли изменения на законодательном уровне. В частности, после вступления в силу изменений в закон «О связи», абонент вправе сразу же напрямую обратиться к своему сотовому оператору и, указав номер нарушителя, потребовать прекращения передачи на его мобильный телефон незаконных смс-сообщений. Прекращение смс-рассылки осуществляется без взимания какой-либо платы с абонента.

– Что значит незаконных смс-сообщений? Как мы можем понять, что эта реклама распространяется с нарушениями?

– Достаточно просто. Если вы не давали согласия на получение рекламы, она скорее всего незаконна. При рассмотрении дел у нас в управлении рекламораспространители первым делом должны доказать комиссии антимонопольного органа, что было согласие абонента на получение смс было.

Практически во всех заявлениях, которые мы получаем, часто содержатся сразу два условия. Во-первых, гражданин не давал своего согласия на смс-рассылку. Во-вторых, после обращения непосредственно к отправителю, смс-спам продолжался.

– А если непонятно от кого смс-ка? Например, указано только буквенное обозначение, например, TAXI или что-то в этом роде?

– Этот случай, конечно, посложнее. Если смс-реклама, распространена с «подменой номера», при котором непосредственный отправитель скрыт, выявление рекламораспространителя может вызвать дополнительные затруднения. Но в любом случае порядок поиска ответственного за это лица, соответствует общему порядку выявления рекламораспространителя рекламы.

– Хорошо, с небольшими фирмами, которые, возможно, таким способом привлекают новых клиентов, всё понятно. А что с крупными сетевыми магазинами, которые нет-нет, да и отправят кому-нибудь что-нибудь без разрешения? Вот недавно вы оштрафовали «Спортмастер». И является ли нарушением смс-ка, если в ней к тебе обратились по имени, т.е. компания делает вид, что это не реклама, а персональное сообщение.

– Для начала позволю себе процитировать закон «О рекламе». Реклама – это информация, распространённая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Иными словами, реклама - это определённая неперсонифицированная информация, направленная на продвижение какого-то объекта на рынке.

Например, если в смс-сообщениях направляется информация, содержащая сведения о товарах, услугах, мероприятиях – она признается рекламой, если она носит обобщённый характер, способна сформировать интерес к данному объекту рекламирования, причем не только непосредственно у человека, которому поступила такая информация, но и у другого гражданина.

Такие сведения не носят персонализированного характера, несмотря на личное обращение в сообщении. Они представляют интерес для неопределённого круга лиц и поэтому являются рекламой.

А что касается дела «Спортмастера», то там всё было очень интересно. Магазин проводил рекламную кампанию «Цены пополам», в рамках которой осуществлялась смс-рассылка в адрес участников клубной программы, согласившихся на получение смс.

К нам в службу обратился петербуржец, который без своего согласия получил такое сообщение: «Игорь! Цены пополам! Еще больше товаров со скидкой до 50%! Успейте до 31.01.»

В ходе рассмотрения заявления выяснился занимательный факт. Представитель «Спортмастера» предоставил анкету якобы заявителя по делу с согласием на получение рассылки. Однако, имя человека, указанного в анкете не совпало с именем заявителя, да и номер телефона отличался на одну цифру.

Таким образом, компания не доказала факт согласия заявителя на получение рекламной рассылки. Комиссия антимонопольного органа признала, что «Спортмастер» отправил рекламное смс в нарушение Закона о рекламе и впоследствии наложила штраф в размере 110 000 рублей.

По секрету скажу, одной из наших сотрудниц, тоже несколько раз приходили смс-ки от этого магазина, с обращением по имени Игорь. Интересно, какую бы анкету предоставили сотрудники компании, если бы и наш специалист подал жалобу в наше же управление.





Еще раз отметим, что если вы получили незаконное смс-сообщение, то вправе напрямую обратиться к своему сотовому оператору для прекращения передачи незаконных смс. В сложных и спорных случаях, вы всегда можете обратиться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, сотрудники которого готовы разобраться с нарушителями.