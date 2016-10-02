Казалось, "сине-бело-голубые" несколько растерялись, не ожидая, что москвичи станут вести себя на «Петровском» по-хозяйски, но итоговый счёт на табло говорит в их пользу. Подопечные Мирчи Луческу открыли счёт с пенальти на 19-й минуте, который был назначен за игру рукой Андрея Ещенко. Одиннадцатиметровый реализовал Доменико Кришито. «Спартак» сравнял счёт на 27-й минуте. Квинси Промес мощно пробил со штрафного, и мяч после отскока попал к Юрию Лодыгину, который отбил его прямо собой, и ошибкой вратаря сразу же воспользовался Сальваторе Боккетти.

Вскоре хозяева вновь вышли вперёд после точного удара Артёма Дзюбы (34-я минута), который не стал бурно праздновать гол в ворота бывшего клуба, а просто натянул футболку на голову. Но не успели петербургские болельщики отпраздновать гол, как «Спартак» отыгрался второй раз – после углового мяч в ворота Лодыгина головой отправил Зе Луиш.

Во втором тайме спартаковцы вновь завладели инициативой, но всё равно пропустили третий мяч на 61-й минуте, который забил Аксель Витсель. Команда Массимо Карреры не сдавалась и после этого, но за три минуты до окончания основного времени Ещенко закрепился в звании антигероя матча, сбив в штрафной Александра Кокорина. За его нарушение арбитр назначил в ворота «Спартака» второй пенальти, который исполнил Жулиану – 4:2 в пользу «Зенита».