По итогам матча 9 тура чемпионата России "Зенит"-"Спартак", прошедшего 2 октября в Петербурге, оба футбольных клуба были оштрафованы на общую сумму в 735 тысяч рублей.

Такое решение принял в среду Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, сообщает Интерфакс. Оба клуба наказаны рублем за поведение фанатов во время матча.

В целом "Зенит" заплатит 415 тысяч рублей. 300 тысяч – за использование болельщиками пиротехнических изделий, еще 50 тысяч – за поджог флага и нескольких шарфов с символикой "Спартака". За скандирование ненормативной лексики и использование несогласованного баннера клуб заплатит 65 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ФК "Зенит", общая сумма штрафов клуба с начала нового сезона достигла 935 тысяч рублей.

“Спартак” по итогам воскресной встречи заплатит 320 тысяч рублей - за пиротехнику и скандирование ненормативных выражений болельщиками.

Кроме того, по итогам матча девятого тура с "Ростовом" ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей за применение и бросание фанатами пиротехники, еще в 20 тысяч рублей клубу обошлись оскорбительные речевки болельщиков. При этом "Ростов" за нецензурщину с трибун своих поклонников заплатит 30 тысяч рублей штрафа.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоялся в Петербурге и завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. Встреча "Ростов" - ЦСКА прошла в Ростове-на-Дону в воскресенье. Ростовчане выиграли со счетом 2:0.