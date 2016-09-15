Выставочный матч Канада-Россия закончился со счётом 3:2 в пользу канадцев. Прошедшая игра в Питтсбурге была невероятно напряжённой, но овертайм показал, что страна кленового листа в этот день была сильнее, хотя вратарь россиян Сергей Бобровский и показал высокий профессионализм, отразив 45 бросков, сообщает Р-спорт.

Хоккейный прогноза на матч Канада-Россия изначально был на стороне канадцев и они смогли оправдать доверие букмекеров, начав штурмовать ворота соперника с первых минут. Команде Олега Знарка постоянно приходилось очень активно играть в обороне. Поэтому нет ничего удивительного, что первая шайба влетела в ворота россиян уже на 9 минут, её автором стал Патрис Бержерон. Кроме него в этой игре выделились Джон Таварес, реализовавший момент на 54 минуте и Райан Гецлаф на 64. Россияне тоже не собирались сдаваться, в российской сборной отличились Александр Овечкин (44) и Артемий Панарин (48).

Хотя результат матча Канада-Россия явно не впечатлили тренера россиян, однако после игры Знарок заявил, что его подопечные готовы к Кубку мира примерно на семьдесят процентов. "Есть проблемы, в том числе и со вбрасыванием, постараемся их исправить. Что касается обороны, то у нас приличная оборона", — заявил он журналистам.

Надо отметить, что времени у российской команды на разбор игры и на то, чтобы погрустить по поводу счёта матча Россия-Канада не особо много, игроки уже заявили, что настраиваются на первую игру Кубка, на которой они встретятся со сборной Швеции.

Напомним, что ранее в ходе подготовки к Кубку мира подопечные Олега Знарка успели показать свои способности в матчах с чехами: во время первой встречи им удалось обыграть их со счетом 4:3, а вот во второй игре россияне уступили им 1:2 в серии буллитов.

Напомним, что матч Россия-Канада стал заключительной выставочной игрой перед Кубком мира. Чемпионат стартует в Торонто с 17 сентября и закончится 1 октября.