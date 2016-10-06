Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев согласился с высказыванием Фёдора Емельяненко по поводу детских боев. Емельяненко на днях заявил, что дети не должны участвовать в боях без правил. На крайний случай они должны выходить на ринг исключительно в экипировке. Валуев заявил, что не понимает, почему на Емельяненко набросились с оскорблениями.

– Каждый спорт хорош для определённого возраста. Фёдор абсолютно справедливо заметил, что для детей они (бои) были рановаты, и можно поверить словам человека, который в этом реально разбирается, - сказал Валуев. - Бои по правилам ММА заключают в себе возможность добивания соперника в партере, для маленьких детей это недопустимо. Я ничего не имею против ММА: если в нем задействованы дети, для них должны быть определенные ограничения, которые нужно соблюдать, и некоторые действия в партере не для их возраста.

Напомним, что четвёртого октября, в Грозном прошёл турнир по смешанным единоборствам "Ахмат", в котором приняли участие трое сыновей президента Чечни Рамзана Кадырова восьми, девяти и десяти лет. Все они одержали победу в своих поединках.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова осудила бои детей и заявила, что бои могли быть и выставочными, но удары были настоящие. По факту произошедшего началась проверка.