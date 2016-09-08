У чемпионата мира по автогонкам в классе "F-1" сменился владелец. Поэтапно контрольный пакет престижнейшей гоночной серии перейдёт в руки компании "Liberty Media", сообщает "F1 News".

Чейз Кэри станет новым председателем cовета директоров, а Берни Экклстоун останется исполнительным директором.

- Я рад приветствовать "Liberty Media" и Чейза Кэри в "Формуле-1", с нетерпением жду начала работы с ними, – заявил Экклстоун.

Компания приобретёт 100% акций "Delta Topco", контролирующей финансы "F-1". Руководство уже подтвердило приобретение 18.7% за 746 млн долларов. Завершить сделку планируется в первом квартале 2017 года

Общая стоимость "Формулы-1" оценивается в 8 млрд долларов. Новый владелец вложит 4,4 млрд и возьмёт на себя долги, составляющие 4,1 млрд.

Представители многих команд уже выразили желание стать акционерами турнира. Это даст "конюшням" возможность оказывать влияние на реформы в "F-1".

"Формула-1" - чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колёсами. Состязание проводится каждый год и состоит из отдельных этапов. В конце года выявляется победитель чемпионата. В гонках соревнуются как отдельные пилоты, так и команды. Класс "F-1" считается наиболее престижным и высокобюджетным гоночным соревнованием в мире.