Исполком Федерации гандбола России оценил итоги выступления женской команды на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и принял решение содействовать сохранению Евгением Трефиловым своего поста в сборной. Эта информация была размещена на официальном сайте федерации.

– Исполком ФГР принимает решение рекомендовать Министерству спорта РФ сохранить Евгения Трефилова на посту главного тренера женской сборной России по гандболу, – приводит слова президента ФГР Сергея Шишкарева официальный сайт федерации. – Мы признаем выступление нашей национальной команды на Играх в Бразилии успешным. В будущем сборную ожидает омоложение состава, в команду будут привлекаться игроки из молодёжных сборных.

Напомним, что в августе под руководством наставника Евгения Трефилова российские гандболистки впервые в истории завоевали золотые медали Олмпийских Игр, в финале переиграв сборную Франции со счетом 22:19.