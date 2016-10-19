Президент РФ Владимир Путин одобрил кандидатуру Виталия Мутко на пост вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики. Министром спорта будет назначен 47-летний заместитель Мутко, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с Metro поддержал назначение Колобкова, но выразил недоумение в связи с повышением Мутко:

– Очень много у нас непонятных назначений. Вот штангист Ловчев уличён в допинге, а его делают советником губернатора Владимирской области по спорту. Весь мир задаёт вопрос: А у вас что, это поощряется? И ведь этот вопрос сам по себе напрашивается. Чемпионат Европы по футболу проиграли, какие-то скандалы постоянные и повышение Мутко в связи с последними событиями в нашем спорте выглядит абсолютно нелогичным, – говорит Александр Иванович Metro. – Что касается Колобкова, он всё-таки олимпийский чемпион. Дай Бог ему справиться, но это очень непростая должность, там нужен очень крепкий характер. Дай Бог, чтобы не были закрыты ворота, как в последнее время было у Мутко – не попасть к нему. И чтобы был профессиональный коллектив, а не так, как у Мутко. Взять к примеру советника по антидопинговым вопросам Желанову. Завалили всё, а хоть кто-нибудь за что-нибудь ответил? Никто не наказан. А Павлу дай Бог быть пожёстче, проявить весь свой профессионализм и самое главное подобрать команду настоящих профессионалов.