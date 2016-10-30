Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова впервые стали победительницами престижного Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. В решающей встрече они обыграли американку Бетани Маттек-Сэндс и чешку Люси Шафаржову со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Напомним, что это большой второй успех российского дуэта в этом сезоне – летом Веснина и Макарова выиграли Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

"Эта неделя сложилась для нас просто невероятно! Мы мечтали победить на Итоговом турнире WТА, особенно после триумфа на Олимпиаде, – цитирует Екатерину Макарову "Чемпионат.com". – Большое спасибо всем, кто помогал нам и поддерживал".

Днём ранее борьбу в Сингапуре завершила Светлана Кузнецова, которая в полуфинале в одиночном разряде в упорной борьбе уступила Доминике Цибулковой (6:1, 6:7, 4:6). Словачка, которая на Итоговом турнире дебютировала, стала его победительницей. В финале она взяла верх над первой ракеткой мира из Германии Ангеликой Кербер (6:3, 6:4).