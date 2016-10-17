Главной интригой стартовавшего в Москве теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» станет розыгрыш последней путёвки на Итоговый турнир WTA. Накануне американка Серена Уильямс снялась с турнира в Сингапуре из-за травмы плеча. Претендентками на восьмое место стали сразу три теннисистки – британка Йоханна Конта, испанка Карла Суарес-Наварро и россиянка Светлана Кузнецова.

Первая на прошлой неделе не вышла на матч второго круга турнира в Гонконге из-за травмы, а затем отказалась от предложенной wild card на «Кубок Кремля». Обойти британку могут Кузнецова и Суарес-Наварро, но для этого обеим в Москве необходимо побеждать.

– Считаю, что Кузнецовой реально отобраться на Итоговый турнир, потому что в прошлом году она выиграла титул в Москве, а в этом сезоне у неё всё складывается гораздо лучше, – поделилась мнением с Metro бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе. – Она наконец-то всё вместе смогла собрать и прилично заиграла. Конечно, выиграть один и тот же титул два года подряд тяжело, но Кузнецова очень настроена, потому что у неё был период, когда она домашние турниры плохо играла, а после победы она переломила эту ситуацию и может сейчас выиграть. Я в неё верю. Не факт, что Суарес-Наварро доберётся до финала, но если они там с Кузнецовой встретятся, то, думаю, Светлана выиграет. У неё есть опыт побеждать таких игроков, она умеет и должна это сделать.