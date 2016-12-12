Руководство московского ЦСКА не преподнесло неожиданного сюрприза, остановив свой выбор на Викторе Ганчаренко, которого давно прочили в преемники Леонида Слуцкого. Он начинал тренерскую карьеру в БАТЭ, за который играл до окончания карьеры в 25 лет из-за травмы колена. После трёх лет у руля дубля команды, в 2007 году он пришёл к руководству основным составом. За шесть сезонов при Ганчаренко БАТЭ шесть раз выигрывал национальный чемпионат и хорошо проявил себя в Лиге чемпионов, в 2008 году дважды сыграв вничью с «Ювентусом».

В 2013 году Ганчаренко переехал в Россию, где возглавил «Кубань», но через год, несмотря на высокое пятое место клуба в турнирной таблице, был уволен со странной формулировкой «из-за отсутствия жёсткости в общении с футболистами». В июне 2015 года он стал наставником «Урала», но уже в августе покинул свой пост. В сентябре белорус вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого в ЦСКА, однако когда Слуцкий решил не оставаться в сборной, Ганчаренко выбрал самостоятельную карьеру. Отпуская его в «Уфу», ЦСКА договорился, что Ганчаренко вернётся в случае предложения из Москвы.

«Мне очень приятно вернуться сюда, учитывая, что я хорошо всех знаю. Это большая ответственность и большая честь», – сказал тренер ЦСКА в интервью клубной пресс-службе, пообещав сделать всё возможное, чтобы приумножить прежние достижения.

По словам Ганчаренко, в случае необходимости он будет обращаться за советом к Слуцкому, которого, по его мнению, как и команду, несправедливо критиковали. Он также отметил, что хорошо знает игроков:

– Не думаю, что нам понадобится время на притирку. Тем более все понимают, что не будет никакой революции, будут лишь шаги, позволяющие посмотреть на команду с другой стороны.

Бывший наставник армейцев, а ныне главный тренер "Урала" Александр Тарханов в разговоре с Metro также отметил, что не ожидает больших изменений с приходом Виктора Ганчаренко.

– Если Виктора Ганчаренко назначили, думаю, что в клубе абсолютно сознательно пошли на это решение, тем более он уже работал в ЦСКА и знает всю систему. Разговоры о кандидатуре Ганчаренко были и раньше, когда Слуцкий мог остаться в сборной, поэтому, наверное, его готовили заранее, – сказал Александр Тарханов Metro. – Что он может дать ЦСКА – покажет время. Он везде успешно работал: в Белоруссии, в Уфе сделал хорошую команду, поэтому ясно, что он умеет работать. Сложно сказать, как ЦСКА будет играть при нём. Он тоже будет исходить из того, что у него есть. В «Уфе» играли от обороны, взяли в атаку хороших футболистов и стали играть на контратаках. Наверное, он и сейчас будет отталкиваться от того, кто у него будет. Считаю, что при наличии состава ЦСКА будет играть в атакующий футбол. Думаю, что если Ганчаренко работал вместе со Слуцким, то они придерживаются одной системы и каких-то слишком больших потрясений в ЦСКА не будет.