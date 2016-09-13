На днях сын экс-солиста группы "Чай вдвоём" Дениса Клявера вернулся домой с медалью. Клявер младший, 15-летний Тимофей, одержал победу в Первенстве Мира по Тхэквондо среди юниоров (14-17 лет) (ITF TAEKWON-DO WORLD CHAMPIONSHIP ANDRIA 2016) и стал обладателем бронзовой медали в индивидуальной спецтехнике.

Ещё неделю назад певец разместил в Instagram снимок с сыном из аэропорта, подписав: "Родительская гордость – это когда отправляешь сына на Чемпионат Мира по Тхэквондо в Италию. Соревнования ещё впереди, а у меня уже глаз дёргается!

Сын, удачи! Мы в тебя верим!"

И сын не подкачал. Теперь Денис делится фотографиями сына на пьедестале и благодарит Тимофея и его тренеров.

– Я всегда знал, что мой сын – настоящий боец! – рассказал Денис Клявер. – Для Тимофея это огромный шаг вперёд. Эта победа в очередной раз доказывает, что выбор спортивной дисциплины был не случайным. Тимофей с 4 лет в спорте, и прогресс на лицо. Я выражаю огромную благодарность тренерам Александру Сергеевичу Широбокову и Анне Юрьевне Савинской, потому что именно эти люди сформировали в нем качества настоящего бойца. Не один человек в нашей семье с фамилией Клявер даже не мечтал о таких достижениях.