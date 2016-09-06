До конца сентября Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение по трансферу аргентинского защитника Эсекиэля Гарая из "Бенфики" в "Зенит", сообщает "Sports".

Иск подал мадридский "Реал", откуда Гарай в 2011 году перешёл в "Бенфику". От последующей перепродажи футболиста португальской командой руководство "сливочных" должно было получить 50% от вырученной суммы.

В 2014 году защитник был продан "Бенфикой" в петербургский "Зенит" за 6 млн евро. Мадридцы полагают, что сумма трансфера была специально занижена. По их мнению, мюнхенская "Бавария" предлагала за игрока 15 млн евро, но предложение было отклонено.

От продажи Гарая в "Зенит" "Бенфика" получила 40% от суммы, половина стоимости досталась "Реалу", а 10% заработала фирма "Benfica Stars Fund".

В августе "Зенит" продал аргентинца в испанскую "Валенсию" примерно за 20 миллионов евро.