В этом году соревнования по скоростному спуску с горы на коньках обещают быть наиболее насыщенными за всю 17-летнюю историю. В календаре значатся четыре этапа Red Bull Crashed Ice, шесть гонок Riders Cup и новый чемпионат среди юниоров.

13-14 января старт Red Bull Crashed Ice-2017 будет дан в Марселе. После этого спортсмены переместятся в финский город Ювяскюля (20-21 января), а завершат турнир в Северной Америке. 3-4 февраля соревнования примет американский Сент-Пол, а 3 и 4 марта – канадская Оттава.

«Появилось ещё два этапа, которые обещают быть очень зрелищными: в Старом порту Марселя что само по себе необычно, ведь этот город совсем нельзя назвать центром зимних видов спорта, а также Оттаве», – говорит спортивный директор мировой серии Кристиан Папийон.

Первая гонка Riders Cup пройдёт уже 10 декабря в австрийском месте Ваграйн-Клайнарль. Затем райдеры отправятся в финский Рауталампи и канадский Шербрук (28 января), Москву (4 февраля) и канадские Ла Сар и Батерст (18 и 25 февраля).