УЕФА на два года дисквалифицировал финского полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко за употребление кокаина. 29-летнего игрока отстранили от футбола в начале октября, и долгое время не сообщалось, по каким причинам. 10 ноября в УЕФА состоялось слушание по делу Ерёменко. Спустя 8 дней объявили, что допинг-проба после матча Лиги чемпионов с «Байером» (2:2) показала наличие в организме спортсмена наркотика и его метаболитов. Кстати, в той игре Ерёменко был лучшим в составе ЦСКА. При счёте 2:0 в пользу немцев он поучаствовал в голевой атаке, а затем забил сам.

Футболист совместно с клубом намерен обжаловать решение УЕФА.

«Конечно, все в клубе очень расстроены и разочарованы», – заявил «Спорт-Эскпрессу» генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Специалист по спортивной медицине Пётр Лидов сказал Metro, что кокаин невозможно скрыть, в отличие от амфетамина, используемого в спорте:

– В спорте высших достижений он может использоваться как препарат, позволяющий снять стресс, раскрепоститься и даже вызвать агрессию, чтобы на сверхэмоциях победить. Но он серьёзно вредит организму. Длительность его действия при средней дозе – от 12 часов до суток, выведения – около 72 часов, но хвосты улавливаются антидопинговыми лабораториями значительно дольше. Это очень сильный допинг, и он запрещён категорически, нет никаких лазеек, чтобы его скрыть. Амфетамины мы видели на примере американских спортсменов, что можно по каким-то медицинским показаниям найти лазейку, чтобы его применить, чем пользовались гимнастка Симона Байлз, то в данной ситуации кокаин повсеместно запрещен. Поэтому, если у спортсмена на соревнованиях находят этот препарат, ничто не может его оправдать. Тогда возникает вопрос умысла, и здесь уже можно фантазировать.

