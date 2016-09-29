Ерёменко поразил всех новым имиджем

Футболист ЦСКА Роман Ерёменко перед матчем с «Тоттенхэмом» сбрил свои кудри, оставив на голове агрессивный ирокез. К сожалению, смена имиджа не помогла ЦСКА одолеть своего противника – «Тоттенхэм» взял верх со счётом 1:0.

Стригись, как Дэвид Бэкхэм

Безработный англичанин попросил парикмахера сделать так, чтобы он стал похожим на его кумира – Дэвида Бэкхема. Парикмахер взял за это 20 тысяч фунтов, но итоговый результат едва ли пришёлся по душе фанату Бэкса.

Аршавин побреет журналиста налысо

Казахстанский блогер вначале сезона заключил пари: если Андрей Аршавин забьет за «Кайрат» 8 голов, то он побреется. В игре против «Актобе» (1:0) Аршавин забил свой 8-й гол в нынешнем сезоне. После чего футболист заявил о готовности лично побрить журналиста.