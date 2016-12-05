Московский «Спартак» ушёл лидером на зимнюю паузу в чемпионате России, который возобновится 2 марта. Народная команда не становилась чемпионом с 2001 года. Лучшим результатом «красно-белых» за последние годы было второе место в сезоне 2011/12.

Накануне подопечные Массимо Карреры дома встречались с «Рубином». Казанцы забили первыми, открыв счёт на 38-й минуте после розыгрыша углового – ворота Артёма Реброва поразил Жонатас. «Спартак» бросился отыгрываться и на 43-й минуте Квинси Промес сравнял счёт.

Ещё интереснее события стали развиваться в середине второго тайма. На 71-й минуте гости оказались в меньшинстве. После второй жёлтой карточки с поля был удалён Эльмир Набиуллин. Спартаковцы тут же воспользовались численным преимуществом – второй гол забил Денис Глушаков (74). Через пару минут составы вновь уравнялись. В первом тайме арбитр не показал красную карточку Промесу, ударившему Тараса Бурлака локтем по лицу, ограничившись горчичником. Но во втором тайме голландца уже не простили за удар соперника по ногам. К счастью для «Спартака», это удаление так и не сказалось на счёте – москвичи победили со счётом 2:1 и набрали 40 очков.

Вслед за «красно-белыми» в турнирной таблице располагается «Зенит», имеющий в активе 35 очков. ЦСКА с 32 зачётными баллами замыкает тройку лидеров.