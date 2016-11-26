В столице Татарстана состоялась жеребьёвка Кубка конфедераций по футболу 2017 года, который пройдёт в четырёх городах России с 17 июня по 2 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

Сборная России, которая принимает участие в турнире на правах хозяйки, попала в группу А. Соперниками подопечных Станислава Черчесова будут команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

В группе B сыграют Германия, Чили, Австралия и чемпион Африки, который определится в феврале.

В матче открытия турнира 17 июня в Санкт-Петербурге сыграют сборные России и Новой Зеландии. Против сборной Португалии россияне сыграют 21 июня в Москве, с командой Мексики - 24 июня в Казани.