Матч, прошедший в ночь на воскресенье по московскому времени, завершился со счетом 5:4 в пользу национальной сборной Аргентины.

Обе команды впервые вышли в финал чемпионата.

В составе российской команды три гола провел Эдер Лима, один – Дмитрий Лысков, среди соперников отличились Алан Бранди (дважды), Аламиро Вапораки, Леандро Куссолино и Константино Вапораки.

Несмотря на то, что на 16-ой минуте Россия повела в счете, команда соперника смогла отыграться и даже выйти вперед к концу первого тайма.

В начале второго тайма россияне сравняли счет, но вскоре пропустили два гола. Затем в конце матча еще один мяч влетел в ворота российской команды, поменявшей голкипера на полевого игрока. Шанс на ничью появился на последней минуте, когда Лима реализовал 10-метровый удар, но спасти игру российской команде все же не удалось.

Аргентина стала победителем чемпионата мира по мини-футболу. Россия заняла второе место. Бронзовым призером стала сборная Ирана, в матче за третье место одолевшая Португалию.

Стоит отметить, что для России второе место стало лучшим достижением на чемпионате мира по мини-футболу. До этого наивысшим результатом была бронза в 1996 году