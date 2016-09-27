В ночь на среду (03:00 по московскому времени) сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Колумбии, встретится с командой Ирана. Ранее подопечные Сергея Скоровича со счётом 6:2 обыграли одного из самых неудобных для себя соперников – сборную Испании, которая на прошлом мировом первенстве выиграла серебро.

Чемпион Европы Олег Денисов в разговоре с Metro выразил мнение, что сейчас для российских футболистов главное не расслабляться:

– Да, победа над испанцами очень важна, в том числе с точки зрения психологии. Но надо не забывать, что в полуфинале нас ждёт сборная Ирана, которая на этом турнире выбила из борьбы чемпионов мира – бразильцев. Я лично жду от этой встречи победы нашей команды, но при условии, что наши не будут расслабляться, а настрой будет такой же, как и на игре с испанцами. Сборная Ирана – многократный чемпион Азии, это очень сильная команда. Но мы её всё-таки хорошо знаем, так как наша сборная регулярно ездит в Иран на товарищеские игры. В этом есть плюсы и минусы, но всё равно сборная Ирана не так страшна, как сборная Бразилии. Поэтому очень хочется, чтобы наши впервые в истории вышли в финал. Из тех команд, которые остались, самым высоким рейтингом обладает наша, поэтому мы вправе ожидать от неё победы на этом турнире.