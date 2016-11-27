Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету в шведском Эстерсунде, которая дала старт новому сезону. Второе место заняла сборная Германии, а тройку лучших замкнули итальянцы.

Сборная России, за которую бежали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Максим Цветков и Антон Шипулин, в середине гонки серьёзно отстала от лидеров, но на четвёртом этапе вернулась в борьбу за медаль. Однако Шипулину на финише не удалось обойти Доминика Виндиша.

В разговоре с Metro неоднократный призёр Олимпийских игр Александр Привалов отметил важность нынешнего сезона:

– У нас остался год до Олимпиады. Задача тренеров – посмотреть, кто из биатлонистов готов к главному старту четырёхлетия. Я буду рад, если на соревнованиях ярко проявит себя молодёжь.