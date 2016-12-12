Для бывшего чемпиона мира Марко Даллаго стартовая гонка сезона была домашней. Марко родился и вырос в окрестностях Граца, но развивал и совершенствовал навыки катания в Ваграйне. Здесь он и сконструировал трассу, которая приняла первый этап Red Bull Riders Cup.

– Мы с братом Лукой Даллаго (известный гонщик) занимались строительством этой трассы последний месяц, – рассказывает Марко корреспонденту Metro. – В общей сложности мы затратили 250 часов на подготовку спуска. Его продолжительность составляет 350 метров, а ширина – три. Изюминка трассы – финиш в гору. Финальный подъем сконструирован таким образом, чтобы добавить накала и зрелища.

Кроме того, Даллаго отметил, что ему приятно выступать перед родными болельщиками.

– Я не ощущал в Ваграйне дополнительного давления, потому что всегда стараюсь выступить как можно лучше. Впрочем, здесь меня очень рьяно поддерживает и настраивает моя семья и команда. Кроме того, это единственная гонка в Австрии, поэтому все райдеры съезжаются сюда, чтобы услышать хруст родного льда.

Домашняя трасса принесла Марко Даллаго успех. Несмотря на то что фаворит с трудом вышел в четвертьфинал, бывшему чемпиону мира не было равных в остальных забегах. В финале он с первых метров оторвался от конкурентов и спокойно довел дело до победы, оставив за спиной эстонца Марка Тару и француза Тристана Дугердиля.

Лучшим из россиян стал Денис Новожилов, который впервые дошел до полуфинала Riders Cup и занял итоговое седьмое место. На этапах чемпионата мира подобный результат покорялся нашим гонщикам лишь однажды – пять лет назад Андрей Лавров также вошел в финальную четверку. С именем Новожилова в этом сезоне связаны главные надежды отечественного скоростного спуска на коньках.

– К концу полуфинального забега легкие были на надрыве, – комментирует Новожилов итоги гонки. – Я считаю, что показал хороший результат в Ваграйне. Впрочем, я ставил перед собой цель войти в сезон и подготовиться к следующей гонке в Марселе. Во Франции я уже буду рвать и метать. В целом вся команда выступила успешно. Впервые в истории четверо россиян пробились в 1/8 финала. Мы здесь установили мини-рекорды. Так получилось, что соревнования совпали со днем рождения моей девушки, поэтому я очень хотел преподнести ей подарок. Ее присутствие и поддержка мне сильно помогли.

Следующий этап чемпионата мира в скоростном спуске на коньках Red Bull Crashed Ice состоится в Марселе 13-14 января. Впервые в истории гонка пройдет на побережье Средиземного моря и финиширует в историческом Старом порту Марселя.