Еще вчера, 25 августа, российским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпиаде в Рио, вручали ключи от иномарок BMW X6, X4 и X3. А уже на следующий день в Сети появились объявления о продаже этих автомобилей.

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Как сообщает радиостанция « Говорит Москва», на площадке Auto.ru продается белый BMW X6 с бензиновым трёхлитровым турбомотором. При этом автор объявления по имени Екатерина подчёркивает, что машина досталась владелице лично от Президента РФ. За иномарку она просит 4 млн 670 тыс. рублей.

По неофициальным данным, автомобиль продает член сборной России по синхронному плаванию, так как девушка не умеет водить.