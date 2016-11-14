Роналду подписал пожизненный контракт с Nike на 24 млн долларов в год

Как сообщает The Sunday Times, Роналду подписал фантастический контракт с американским производителем спортивной экипировки и повседневной одежды на новых условиях. Теперь знаменитый футболист будет получать от Nike 24 миллиона долларов. Срок контракта рассчитан до конца жизни действующего чемпиона мира по футболу.

Напомним, что совсем недавно Роналду продлил соглашение с мадридским "Реалом". По новому контракту он получает 24 миллиона евро. Также для игрока прописаны бонусы до одного миллиона евро.

Ранее пожизненный контракт с Nike подписывали легендарные баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс.