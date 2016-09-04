В Москве завершился этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро для московской публики стала главным действующим лицом соревнований. Встречали спортсменку соответственно – громкими аплодисментами. Ефимова в долгу перед болельщиками не осталась и уже в своём первом финале выиграла стометровку брассом, оставив позади американку Кэти Мейли – бронзового олимпийского призёра Рио, которая, как и Лилли Кинг, не поздравила Юлию на награждении на Олимпиаде.

Также Ефимова стала третьей на дистанции 200 м комплексом, уступив только действующей олимпийской чемпионке в этом виде из Венгрии Катинке Хоссу и её соотечественнице Жужанне Якабош. Кстати, Хоссу, как и обычно, приехала в Москву со своим мужем и тренером Шейном Тусупом. Эмоциональный молодой человек разбавил в целом довольно спокойную атмосферу на трибунах. Во время заплывов Хоссу он издавал забавные крики, которые то и дело повторяли другие зрители.

Во второй соревновательный день Ефимова выиграла оба заплыва брассом – на 50 м и на 200 м, причём во втором она обошла японку Риэ Канэто, которая в этом виде оставила Ефимову без олимпийского золота в Рио.

«Понимала, что, скорее всего, так и будет и удастся выиграть впервые по ходу этого Кубка мира именно в Москве», – призналась Ефимова.

В итоге Ефимову, которая также выиграла золото в составе эстафеты, назвали лучшей спортсменкой этапа Кубка мира в Москве.

У мужчин среди россиян блистал Владимир Морозов. В субботу он выиграл на дистанциях 100 м вольным стилем и 100 м комплексным плаванием, а накануне победил на 50 м вольным стилем.

«Сейчас нахожусь в хорошей спортивной форме, и мне удалось показать результат, несмотря на то что немного приболел», – сказал Морозов.

Всего российские пловцы на домашнем этапе Кубка мира завоевали 24 медали.