Пять самых горячих теннисисток мира: (результаты голосования можно посмотреть ЗДЕСЬ).

Мария Шарапова,

Россия

За нашу теннисистку читатели Metro отдали более 40% голосов. Очевидно, что болельщики соскучились по Марии, которая была вынуждена пропускать сезон из-за дисквалификации за употребление мельдония. Шарапова вернётся на корт в апреле 2017 года. До этого она примет участие в нескольких выставочных турнирах.

Ана Иванович,

Cербия

Второе место в голосовании с большим отрывом заняла сербская красавица Ана Иванович.

В последнее время у Иванович на теннисном корте не ладится. Зато в личной жизни у сербки всё отлично: в июле она вышла замуж за известного футболиста Бастиана Швайнштайгера.

Эжени Бушар,

Канада

Канадская теннисистка Бушар является самой юной в данном списке. В феврале ей исполнится всего 23 года, но к этому времени спортсменка уже успела покорить сердца теннисных болельщиков.

На данный момент Эжени занимает 48-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Впрочем, два года назад она была пятой ракеткой мира.

Летом американский Vogue включил Эжени в пятёрку самых стильных спортсменок Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Даниэла Гантухова,

Словакия

Гантухову часто можно увидеть на обложках модных изданий. Несмотря на то что Даниэле исполнилось 33 года, она находится в отличной форме и продолжает выступать на теннисных турнирах. «Девушка самая стильная и не вульгарная», – так охарактеризовал Гантухову читатель Metro в комментариях.

Серена Уильямс,

США

Уильямс пропустила концовку теннисного сезона из-за травмы плеча, беспокоившей её весь год. Все эксперты признают спортивные таланты Серены, но наши читатели отметили и её красоту. «Вы должны почувствовать, что я уверена в себе, нравлюсь я вам или нет», – говорит она о своей внешности.