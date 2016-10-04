На греческом острове Санторини прошли соревнования по паркуру Red Bull Art of Motion, в которых приняли участие спортсмены из 13 стран. На балконах и крышах зданий города Ойя расположились более трёх тысяч зрителей, которые наблюдали за экстремалами.

Победителем стал голландец Барт ван дер Линден, набравший 383 очка из 500 возможных.

“Не могу поверить, что это происходит наяву! Я придерживался собственного стиля при выполнении трюков, что и позволило мне занять первое место. Сейчас я самый счастливый человек в мире!”, – сказал после победы Ван дер Линден.

Второе и третье места заняли американцы Альфред Скотт (379 очков) и Адриан Джой (376 очков). В женском турнире победу праздновала Линн Джанг из Люксембурга. Россиянин Никита Тетерев прошёл квалификацию, но не попал в шестёрку лучших.