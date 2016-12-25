В Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, автоматически получили путёвки на чемпионат Европы в чешской Остраве, который пройдёт с 25 по 28 января. Третьи квоты отдали бронзовым призёрам.

В женском одиночном катании вновь не было равных Евгении Медведевой. Второй стала 14-летняя Алина Загитова, но из-за юного возраста она не может поехать на взрослый чемпионат, поэтому её заменит занявшая третье место Мария Сотскова, а дополнительная путёвка досталась Анне Погорилой, ставшей четвёртой. У мужчин право представлять страну получили Михаил Коляда, Александр Самарин и Максим Ковтун, занявшие первые три места.

– Загитова, конечно, очень удивила. Я не ожидал, что человек так серьёзно прокатается во «взрослых». Но Погорилая и Сотскова тоже сильно прокатались, а о Медведевой вообще говорить не приходится, это очень сильный уровень. В этом виде у нас всё должно быть более или менее спокойно, – поделился мнением с Metro известный тренер Александр Жулин. – У мужчин Коляда очень хорош, идти на четверной лутц не боится, и я больше чем уверен, что к следующему году он, как минимум, три четверных будут вставлять в программу. И, конечно, Самарин – открытие чемпионата, в 18 лет такие нервы. Парень недавно приехал с финала Гран-при (юниорского, – Прим. ред.), тут естественно усталость, не так много времени было на подготовку, но откатался просто потрясающе, поздравляю всю его команду. Эти два парня – те, на кого основной упор нужно делать.

В парном катании выиграли Ксения Столбова и Фёдор Климов. Вторыми стали Евгения Тарасова/Владимир Морозов, третье место досталось Наталье Забияко/Александру Энберту. В танцах на льду на пьедестал почёта поднялись Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв, Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

– Я очень доволен своими учениками, они очень хорошо прокатались и будем прибавлять дальше, – продолжает Жулин, который тренирует Боброву и Соловьёва. – В парах всё закономерно, мне очень понравились обе программы у Столбовой и Климова, класс катания, конечно, виден. Хотя Тарасова и Морозов тоже большие молодцы, но эта пара пока больше делает упор на технику, что, в общем-то правильно, а Столбова и Климов уже сложившаяся пара, которая может претендовать на самые высокие места.